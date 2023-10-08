Divan üyelerinin belirlenmesi ile başlayan kongrede 403 İl Delegesi oy kullandı

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kongrenin Divan Başkanlığı'nı üstlendi. Delegelerin oy birliğiyle kabul ettiği "blok liste" yöntemiyle gerçekleşen kongrede, protokol konuşmalarının ardından seçim süreci başladı.

İl başkanlığı için Ünal Ateş ve Esat Şengül yarıştı. 229 delegenin güvenini kazanan Ateş, yeni il başkanı olarak seçildi.

Esat Şengül ise 159 oyda kaldı. Yeni il başkanı Ünal Ateş, destek verenlere teşekkürlerini iletti.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndaki bu değişiklik, partinin il örgütünde önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.