ÜNAL, GENÇLERİN YOĞUN İSTEDİĞİ ÜZERİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I TELEFONLA ARADI

Kongre, AK Parti'nin gençlik politikalarının önemini bir kez daha vurgularken, gençlerin enerji ve kararlılığına dikkat çekti. Programda konuşan Mahir Ünal, gençlerin siyasetteki rolüne değindi.

Mahir Ünal gençlerin yoğun istediği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak gençlerle görüşerek yoğun bir gayret ve Kocaeli ve Gebze’nin gençlerine yönelik çalışma bekliyorum. Sizlere inanıyorum sizlere güveniyorum. İfadelerini kullandı