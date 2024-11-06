Büyükşehir Belediyesi, KİÜ ve paydaş kurumlar iş birliğiyle düzenlenen Oryantasyon Günleri’nde şehre yeni gelen üniversite öğrencileri, Kahramanmaraş hakkında bilgi sahibi olurken aynı zamanda şehirdeki diğer öğrencilerle kaynaşma fırsatı da buluyor.

Kahramanmaraş’ın ve değerlerinin tanıtımı noktasında gayret ve çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve paydaş kurumlar iş birliğiyle şehir dışından gelen üniversite öğrencilerine Kahramanmaraş’ı tanıtmak amacıyla Oryantasyon Günleri düzenliyor. KİÜ Karacasu Kampüsü Kır Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Kahramanmaraş’ın tarihi, kültürü, yöresel lezzetleri ve turistik alanları hakkında kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buluyor. Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleri, zengin tarihi mirası ve kendine özgü kültürel değerlerinin öğrencilere tanıtıldığı Oryantasyon Günleri, üniversite öğrencilerine kenti daha yakından tanıma imkânı sağlıyor. Etkinlik kapsamında, şehrin tarihi yapıları, doğal güzellikleri, yemek kültürü ve turistik cazibe merkezleri hakkında detaylı bilgiler verilirken, öğrencilere şehrin sosyo - kültürel yapısı hakkında da önemli bilgiler aktarılıyor.

Halk Oyunları Ekibinden Renkli Gösteriler

Oryantasyon Günleri, sadece bilgi aktarımıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinin halk oyunları ekibinin sergilediği gösterilerle de renklendiriliyor. Yöresel halk oyunlarını içeren gösteriler, etkinliğe katılan öğrencilere ve davetlilere keyifli anlar yaşatırken, Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. Halk oyunları ekibi, öğrencilere eğlenceli ve kültürel bir deneyim sunarken, Kahramanmaraş’ın folklorik değerlerine de dikkat çekiyor.

Yerel Lezzetler ve Kültürel Paylaşım

Organizasyonda öğrencilere Kahramanmaraş’ın meşhur yöresel lezzetleri de tanıtılıyor. Özellikle Dondurma, Tarhana ve Maraş Çöreği gibi özel tatların tanıtıldığı etkinlikte öğrenciler, bu lezzetleri tatma imkânı buluyor. Kahramanmaraş mutfağının farklı yönlerini tanıtan bu tatlar, öğrenciler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Şehri Tanıma ve Sosyalleşme İmkanı

Oryantasyon Günleri sayesinde öğrenciler, Kahramanmaraş hakkında bilgi sahibi olurken aynı zamanda şehirdeki diğer öğrencilerle kaynaşma fırsatı da yakalıyor. Bu etkinlik, şehre adaptasyon sürecinde öğrencilerin hem sosyal hem kültürel anlamda desteklenmesine katkı sağlıyor. Kahramanmaraş’ın sıcak ve samimi kültürünün kapılarını yeni öğrencilerine açan etkinlik, şehirle güçlü bir bağ kurmalarına olanak tanıyor.

Büyükşehir’e Destek Teşekkürü

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yerel yönetimlerimiz,

güvenlik güçlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte oryantasyon günleri düzenliyoruz. Öğrencelerimizle birlikte güzel bir diyalog kanalı oluşturduk. Özellikle şehir dışından gelen öğrencilerimizin şehrimizi tanıması açısından çok faydalı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Etkinliğe katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.