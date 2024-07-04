Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar geçtiğimiz akşam, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin son gününde sahne aldı.

100 bin kişinin katılımıyla festivalin rekoruna ve kapanışına imza atan Yaşar, beyaz sahne kıyafetiyle çok şıktı.



TRABZONLULAR EBRU YAŞAR'I BAĞRINA BASTI!

Trabzonluların büyük ilgi gösterdiği konserde başarılı sanatçı, şarkılarını alanı dolduran 100 bin kişiyle gece boyunca hep bir ağızdan seslendirdi.



Ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ı Karadeniz bağrına bastı. Trabzon'da 100 bin kişilik dev konser

Repertuvarında sevilen şarkılarının yanı sıra Karadeniz türkülerine de yer veren Yaşar sahnede yaptığı konuşmada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bizi sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi.