İletişim Başkanlığı koordinesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen şarkıcı Züleyha Ortak ve manken Deniz Akkaya, konteyner kentte kalan depremzedelerle buluştu, moral verdi.

Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'nde depremde yakınlarını ve evlerini kaybeden depremzedelerle bir araya gelen Ortak, Akkaya ile Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, sosyal medyadan kendilerine ulaşan bazı öğrencilere tablet ve bilgisayar gibi çeşitli hediyeler verdi, konteynerleri gezerek afetzedelerle görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı ve TRT müzik programcısı Züleyha Ortak, İletişim Başkanlığı koordinesinde depremin 3. gününden bu yana bölgede olduklarını söyledi.

