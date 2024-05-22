Birçok tarım ürününün yetiştiği Kahramanmaraş’ta çiftçiler seracılıkta da emin adımlarla ilerliyor. Tarımsal üretim açısından verimliliğin uygun olduğu bölgelerde kurulan seralarda Kahramanmaraşlı üreticiler geçimlerini sağlamak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla çeşitli sebze üretimi yapıyor.

Türkiye'nin en verimli topraklarının bulunduğu iller sıralamasında yer alan Kahramanmaraş'ın Güzelyurt bölgesinde, 5 yıldır salatalık üretimi yapan çiftçi Feytullah Yılmaz, yeni sezona hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirterek salatalık üretim aşamaları ve zorluklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Salatalık hasadı, bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Yerel çiftçiler, elde ettikleri ürünleri pazarlarda satarak hem kendi geçimlerini sağlıyor hem de bölge ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunuyor. Hasat süreci, aynı zamanda mevsimlik işçilere de istihdam sağlıyor, böylece tarım sektörü çevresinde bir ekonomik hareketlilik oluşturuyor.