TBMM'den geçen "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la birlikte usulsüz çakar kullananlara yeni cezalar geldi. Cezaların tutarlarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, usulsüz çakar kullananlara yönelik yeni cezaları paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında 10 aylık sürede Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldığını hatırlattı.

Dün gece TBMM'den geçen "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la birlikte hayata geçen cezalarla ilgili bilgilendiren ve uyaran Bakan Yerlikaya, "Çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süre ile trafikten men edilecek" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1859827600329408886

Bakan Yerlikaya, bunlarla birlikte sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracının da 60 gün süre ile trafikten men edileceğini duyurdu.

Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceğini belirten Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" mesajını yineledi.