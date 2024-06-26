İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının katılımıyla İspanya'da "Argay Operasyonu" gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, İspanya’da gerçekleştirilen “ARGAY” Operasyonu ile uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiğini duyurdu.

Kırmızı Bülten’le aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu operasyonda yakalandı.

Ayrıca Argay Operasyonu'nda ülkemizce narkotik suçlarından uluslararası seviyede aranan Kerim Dağlıoğlu ile İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı olan örgüt üyesi toplam 42 zehir taciri yakalanarak tutuklandı.