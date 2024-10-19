Yayıma hazırlanan külliyat, Pakdil’in şiir, deneme, oyun ve mektuplarını kapsayan geniş bir yelpazeyi içeriyor.

Yayınevi; Nuri Pakdil’in vefat ettiği 18 Ekim tarihinde, ‘Koca Adam Merhaba!’ sloganıyla Rami Kütüphanesi’nde lansman ve anma programı gerçekleştirdi.

Ketebe Yayınları, Türk edebiyatında ve düşünce dünyamızda derin izler bırakan Nuri Pakdil’in bütün eserlerini okurla buluşturdu.

“İnsan! Seni savunuyorum: sana karşı!” diyen Nuri Pakdil’in bütün eserlerinin tanıtım toplantısı, yazarın vefatının yıl dönümünde, Eyüpsultan'da bulunan Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşti.

Lansman ve anma programına, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, Ketebe Yayınları Edebiyat Dizi Editörü Aykut Ertuğrul, Yazar ve Edebiyat Dergisi Yayınları Yayın Yönetmeni Necip Evlice ve Yazar İbrahim Paşalı katılım gösterdi.

Programda konuşan 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Nuri Pakdil’in hayatını ve düşünce dünyasını değerlendirirken, onun bilgiye dayalı bir eylem insanı olduğunun altını çizdi.

Pakdil’in sadece yazılarıyla değil, duruşuyla, tavırlarıyla ve hayata bakışıyla da bir aksiyon insanı olduğunu ifade etti.

Ünal, “Nuri abiyi konuşmak, öncelikle bir eylemi konuşmaktır. Çünkü Nuri abi için bilgi eylemdir. Eskilerin ‘malumatfuruş’ dedikleri konu pek Nuri abinin ilgi alanına girmez, o bir eylem adamıdır, o bir aksiyon insanıdır. Nuri abiyi görmek gerekiyordu; Nuri abinin duruşunu, ses tonunu, konuşmasını, nezaketini ve öfkesini görmek gerekiyordu. Ben Ketebe Yayınları’na, sevgili Mesut Albayrak’a ve Furkan Çalışkan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ketebe Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ise Nuri Pakdil’in eserlerini yayınlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, onun eserlerinin ve düşünce dünyasının yeni nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Edebiyat Dergisi ve Pakdil’in açtığı yolun izinde yürümeye devam edeceklerini belirten Çalışkan, “Bugün Nuri Pakdil’in eserlerini yayınlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Nuri Bey, hayatıyla ve sanatıyla bir bütün olarak değerlendirilebilecek bir isim. Yıllarca Edebiyat Dergisi ve dergi ekibi, hatırası uzun yıllar sürecek büyük bir iş başardılar. Biz de bu hatırayı koruyarak ve Nuri Bey’in metinlerini yeni nesillere ulaştırarak bu yolu sürdüreceğiz. Amacımız, Nuri Pakdil’i ve onun düşünce dünyasını yeni nesillere daha çok tanıtmak. Onun metinleriyle daha önce karşılaşmamış insanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Pakdil üzerine çalışmak isteyen akademisyenlere, yazar adaylarına ve doktora talebelerine bir alan ve imkan açmayı arzuluyoruz. Yayıncı olarak hedeflerimizden biri de Nuri Pakdil’in düşüncesi üzerine daha fazla çalışma yapılmasını sağlamak ve bunu bir enstitü gibi yapmaktır” diye konuştu.

Ketebe Yayınları Edebiyat Dizi Editörü Aykut Ertuğrul ise, Nuri Pakdil’in külliyatına yönelik yapılan çalışmalardan ve gelecekteki planlarından bahsetti. Pakdil’in yaklaşık 50 kitabı olduğunu, ancak ilk etapta 20’sinin yayın planına alındığını belirtti. Ayrıca, Pakdil’in yazılarındaki imla hassasiyetine ve üslubuna sadık kalındığını vurguladı. Ertuğrul şöyle konuştu:

“Nuri Pakdil külliyatı, çevirileri, oyunları, şiirleri ve denemeleriyle birlikte yaklaşık 50 kitaptan oluşuyor. Biz ilk 20 kitabıyla yayın planımızı oluşturduk ve bugün itibariyle okuyucularımıza sunduk. Lansman sırasında ‘Koca Adam Merhaba’ sloganını kullandık. Bu slogan, Necip Evlice’nin hazırladığı Nuri Pakdil’e yazılmış mektuplardan esinlenerek belirlendi. Nuri Bey’in daha önceki yayıncısı olan Necip Bey tüm kitapları yayına hazırladı. Ayrıca, Nuri Pakdil’in imla ve üslubuna sadık kalan Edebiyat Dergisi çevresinden Şaban Özdemir, Duran Boz, Fatih Bedir, Ali Karaçalı gibi önemli yazarlar kitapların son okumalarını yaptı. Kalan 27-28 kitabı da bir yıl içinde yayımlamak istiyoruz. Ayrıca, Nuri Bey’in notlarından çıkacak yeni kitaplar da olabilir, bu da bizi heyecanlandırıyor.”

Ertuğrul, Nuri Pakdil’in eserlerinin sadece yazılı bir metin olmaktan öteye geçtiğini, topluma etkide bulunan güçlü bir düşünce yapısına sahip olduğunu belirtti. Pakdil’in yazılarının, hem edebiyat dünyasında hem de sokakta güçlü bir etki bıraktığını söyleyen Ertuğrul, “Nuri Pakdil, Büyük Türkçeyi en iyi kullanan yazarlarımızdan biri. Onun metinleri, kelimelerin tarihle olan bağını yeniden kurar. Kelimelerle kavgayı, mutluluğu, hayal kırıklığını Nuri Bey’in metinlerinde hissedersiniz. Onun metinleri kağıt üstünde kalmaz, sokakta dolaşır, topluma etkide bulunur. Nuri Pakdil, dönemi itibariyle edebiyat ve eylem arasında güçlü bir bağ kurmuştur. Bu nedenle Nuri Pakdil’in eserlerini yayımlamaktan çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Ketebe Yayınlarının ilk etapta yayınına başladığı kitaplar Nuri Pakdil’in en bilinen eserlerinden oluşuyor. Bu 20 kitap arasında Anneler ve Kudüsler, Batı Notları, Biat serisi, Bağlanma, Klas Duruş, Otel Gören Defterler serisi, Derviş Hüneri ve Nuri Pakdil’e birbirinden önemli edebiyatçıların yazdıkları mektupların yer aldığı Koca Adam Merhaba! gibi kitaplar bulunuyor.

Nuri Pakdil ve arkadaşlarının çıkardığı Edebiyat dergisi Türk edebiyatının dergi yayıncılığında kırılma noktalarından birini teşkil etmekteydi; Ketebe Yayınları bir ‘Saygı duruşu’ olarak Nuri Pakdil’in eserlerini ve daha sonrasında ‘Edebiyat’ dergisi verimlerinden ortaya çıkacak olan eserleri ‘Edebiyat Dergisi Kitaplığı’ adıyla, yeni bir dizide bir araya getirdi.

Nuri Pakdil’in şiir, deneme, tiyatro, mektup, anı türlerinde verdiği eserlerin yanında yapmış olduğu çevirilerin de yayınlanacağı külliyat, Nuri Pakdil’in kendine has üslup ve imla hassasiyetlerini bilen son derece titiz bir ekip ile birlikte yayıma hazırlandı.

20’nci yüzyıl Türk düşünce ve kültür hayatının en çarpıcı figürlerinden biri olan Pakdil, edebi kimliğini eserlerine yansıttığı yenilikçi ve cesur üslubuyla hem kendi döneminde hem de kendinden sonra gelen kuşaklar üzerinde derin etkiler bırakmıştı.