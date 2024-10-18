Bugün Edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdıran Yedi Güzel Adam'dan biri olan mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil’in vefatının 5.yıldönümü.

Edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdıran mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil, Kahramanmaraş'ta 1934'te dünyaya geldi.

Pakdil, 1954 -1955 yıllarında Maraş Lisesi'nde okurken, beraber eğitim gördüğü iki arkadaşı ile birlikte "Hamle" isimli edebiyat dergisini çıkardı. Bu küçük lise dergisi Ankara'dan İstanbul'a birçok yazarın ve şairin dikkatini o dönem çekmişti.

"Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır" sözlerinin sahibi ve birçok yazısında özellikle de şiirlerinde “Kudüs” aşkını, bayraklaştıracak derecede bir tutkuyla ifade eden Nuri Pakdil 85 yaşında aramızdan ayrıldı.

Bizlerde Aksu TV ailesi olarak Kahramanmaraşlı mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil’i vefatının 5.yıldönümünde minnetle ve rahmetle anıyoruz.