Yeşilçam ve tiyatro dünyasının usta ismi Suphi Tekniker 84 yaşında hayata veda etti.

Bugüne kadar Kemal Sunal’lı “En Büyük Şaban”, “Tokatçı”, “Hanzo”, İlyas Salman ve Şener Şen’li “Dolap Beygiri”, Adile Naşit ve Münir Özkul’lu “Aile Şerefi”, Hülya Avşar’lı “Sekreter”, İbrahim Tatlıses’li “Allah Allah” gibi birçok projeye senarist olarak imza atmıştı.

SUPHİ TEKİNER KİMDİR?

1957 yılında amatör olarak çıktığı tiyatro sahnesi, onu Yeşilçam'ın en ünlü oyuncu ve senaristlerinden biri yaptı. 1960 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Tekiner, 1957 yılında ise günümüze kadar izlenmeye devam eden 'Hanzo' filmini kaleme aldı ve senaristlik kariyerine başladı.

UNUTULMAZ ESERLERİ KALEME ALDI!

Arkasında sayısız unutulmaz eser bırakan Tekiner, 52 dizi ve filmde kamera karşısına geçti. Suphi Tekiner, aynı zamanda Türk sinemasına yıllara meydan okuyan filmler kazandırdı. 2006 yılında 'Binbir Gece' dizisinde rol aldı. Tekiner, Hanzo, Umudumuz Şaban, Tokatçı, Aile Şerefi gibi Türk sinemasının unutulmaz eserlerini kaleme aldı.