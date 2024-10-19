Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay ve Gülenay karakterleriyle unutulmazlar arasına giren efsane oyuncu Vural Çelik, 17 Eylül 2024 Perşembe günü yaşamını yitirdi.

Evinde ölü bulunan Çelik'in ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Çelik'in menajeri Rasim Özcan yaptığı açıklamada ölüm nedenini bilmediğini ifade ederek "Şeker, kalp tansiyon hepsi var" demişti. Cansız bedeni Adli Tıp'a kaldırılan usta oyuncunun ölüm nedeni belli oldu.

2. Sayfa'nın haberine göre Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in ölüm nedeni yapılan inceleme sonucunda kalp krizi olarak tespit edildi.

CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ AÇIKLANMIŞTI

Birol Güven sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Vural Çelik'in cenaze töreninin kesinleştiğini duyurmuştu.

Ünlü isim şu ifadelere yer vermişti:

"Vural Çelik'in cenaze detayları kesinleşti. Yarın (19 Ekim) Cumartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra, Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir."