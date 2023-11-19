Türkiye’de zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen KARTEL-3 Operasyonuyla, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin yöneticilerinden Christijan Palic'in Beşiktaş’ta yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında, "Zehir Taciri Kartelin, Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika’dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika’daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi” açıklamasını yaptı.