Uzak Şehir 25. son bölümüyle izleyicisine duygusal anlar yaşattı. Sinem Ünsal ve ozan Akbaba'nın başarılı oyunculuğuyla Uzak Şehir dizisi son bölümde milyonları yine ekrana bağladı. Son bölümde yaşananları merak eden veya yeniden izlemek isteyen diziseverler ise "Uzak Şehir 25. bölüm izle full! Kanal D Uzak Şehir son bölüm izle tek parça!" benzeri aramalarına yoğunlaşıyor. Dijital ortamında Uzak Şehir 25. bölüm tamamı kesintisiz tek parça videosunu arayanlar içeriğimizde yararlanabilir. Cihan artık Boran'ın katiline çok yaklaşmıştır... Son bölüm detayları için "Uzak Şehir 25. bölüm izle full! Kanal D Uzak Şehir son bölüm izle tek parça!" içeriğimizi okuyunuz...

Uzak Şehir SON (25.) BÖLÜM ÖZETİ

Son bölümde Cihan’ın cezaevine planlı bir şekilde girmesi düşman taraftaki herkesi huzursuz etmeye neden olurken, niyetinin ne olduğu çok geçmeden ortaya çıkar.

İçeri girdiğinde Boran’ın canına kıyanın kim olduğunu öğrenmek için Ecmel’le Halis’in tepesine çöker.

Diğer tarafta konaktan kovulan Alya bunu asla kabul etmeyip, konağın kapısını yakarak girerken, kendi küllerinden doğduğunu herkese göstermiş olur.

Cihan cezaevinden çıktığında Alya’nın yanında olup onu Sadakat’e karşı ezdirmemek için annesini karşısına almaktan geri durmaz.

Sadakat, Alya’yı kendi başına yıkmanın zor olacağını anladığından umudunu Mine’ye bağlar.

Kanal D'nin pazartesi dizisi Uzak Şehir'in 25. bölümünde, Cihan her taraftan kuşatılırken, içeriden kaynayan Albora’ya karşı da savaşmak durumunda kalır.

Alya bu çatışmanın ortasında kalırken, Cihan, Alya’yı kurtarmak için kendi canını siper etmekten asla korkmaz.

İşlerin bu denli büyümesi Cihan’a tek şeyi düşündürür; Boran’ın katiline çok yaklaştığı…

Emin adımlarla bu bilinmezliği çözmek için ilerleyen Cihan, Alya’nın hiç yaşamadığı bir acıyı yaşayacağından henüz habersizdir.