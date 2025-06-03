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Alya'dan Sürpriz Karar!

Alya, Sadakat ve Mine’nin kurduğu oyunu boşa çıkartarak konakta kalmaya karar verir. Bu kararı, evdeki dengeleri tamamen değiştirir. Cihan, Mine’yle hiçbir gelecek düşünmediğini net bir şekilde dile getirir. Ancak Mine'nin taşıdığı bebek, Cihan ve Alya arasında görünmeyen duvarlar örmeye başlar.

Uzak Sehir 1 6

Nare'nin Vicdan Muhasebesi

Nare, içinde taşıdığı vicdan yüküyle yüzleşir ve evine geri döner. Özkan’ın özgürlüğü için önemli adımlar atan Nare’ye en büyük desteği Şahin verir. Ancak Şahin’le vedalaştıktan sonra aldığı beklenmedik haber, Nare’nin hayatında yeni bir sayfa açar.

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Sadakat Kontrolü Kaybediyor

Alya’yı uzaklaştırmakta kararlı olan Sadakat, bu kez Cihan Deniz’i de plana dahil eder. Ancak attığı adımlar geri teper ve işler kontrolden çıkar. Konakta ipler iyice gerilir.

Boran’ın Katili Şahin ve Cihan’ın İş Birliğiyle Ortaya Çıkıyor

Cihan, Suriyeliyle ilgili araştırmalarına devam ederken Şahin’le birlikte Boran’ın katiline ulaşır. Bu gelişme sadece bir sırrı değil, birçok yaşamı da derinden etkileyecektir.

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'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
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2509 Uzak Sehir Dizisi Boranin Kim Oldugu Arastiriliyor Ozel Hayati Merak Ediliyor

Uzak Şehir 27. Bölüm Finali: Gerçekler Ortaya Çıkıyor

Boran’ın katilinin açığa çıkmasıyla dizide tüm dengeler değişiyor. Peki bu gerçek kimin evine ateş düşürecek, kimin içindeki yangını söndürecek?

Yeni bölümleriyle Uzak Şehir, her Pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!

Uzak Şehir final bölümü izle

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