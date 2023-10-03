Dikkat Dağınıklığını Zaman Zaman Herkesin Yaşaması Mümkündür. Dikkati Dağılan Kişilerin İşi Toparlaması Oldukça Zordur. Kişiler Zihinlerini Toplayıp Konuları Aktarmada Zorluk Yaşarlar. Dikkat Dağınıklığı ve Dikkat Eksikliği Birbirinden Farklıdır. Dikkat Dağınıklığı Her Zaman Yaşanabilir Ve Herkesin Başına Gelebilir.

Dikkat Dağınıklığını Uykusuzluğa Bağlı Performansın Düşmesi, Tam Olarak Kullanılamaması Olarak Görürken, Daha Dinç Olunan Bir Günde Kişinin Performansı Daha Yüksek ve İyi Olabilir.

Uzman Klinik Psikolog Özge Özger Zabun Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Ailelerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlarla İlgili Uyarılarda Bulundu