Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkut Ulucan, dişlere estetik yaptırmak yerine düzenli fırçalama ve bakım yapılması gerektiğini belirtti.

Belirli sorunlar nedeniyle dişlere işlemler yapılabildiğini belirten Ulucan, "Diş taşı temizliğinin amacı farklı, diş beyazlatmanın amacı farklıdır. İkisinin de uzman ellerde yapılması gerekir. Özellikle biz toplum olarak bu konuya biraz daha hassas olmamız lazım. Özel kliniklerde belli meblağlar oluyor ama devlet üniversitelerimiz ve kurumlarımız bunları ücretsiz olarak sağlıyor." dedi.

Ulucan, diş beyazlatmanın estetik kapsama girdiğini belirtti.

Diş bakımının kişinin kendine verdiği değeri göstermesi açıdan önemli olduğunu ifade eden Ulucan, şunları kaydetti:

"Her zaman en iyisi, en doğrusu doğal olandır olması gerektiği gibi. İyi bakmayıp sonra eskiye döndürmek için zaman ve para harcamaktansa en başta yapılması gerekeni yapmanın taraftarıyım. Bazı bireylerde biyolojik ve genetik faktörler diş sararması ve diş çürüklerine yatkınlık oluşturabiliyor. Bunu bir topluma indirgemek zor ama birey bazında karşılaşılıyor."