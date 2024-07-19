Uzmanlar, dijital bağımlılığın stres, kaygı, depresyon gibi ruhsal sorunlara ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle obezite, sırt ve boyun ağrıları gibi fiziki problemlere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Aksu Haber olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara dijital bağımlılığınız var mı diye sorduk. İşte aldığımız bazı yanıtlar:

Vatandaşların büyük bir kısmı, dijital cihazların hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu kabul ediyor. Dijital bağımlılığın farkında olmak ve bu konuda önlem almak, hem ruhsal hem de fiziki sağlığımız için büyük önem taşıyor. Aksu Haber olarak, dijital bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve sağlıklı dijital kullanım alışkanlıkları hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)