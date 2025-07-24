Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen basın toplantısında konuşan Kirişci, 6 Şubat depremlerinden sonra içme suyu şebekelerinde ciddi hasarlar oluştuğunu ve kayıp-kaçak oranının %75’e kadar yükseldiğini belirtti.

20 Günde Acil Çözüm, 2026’ya Kadar Kalıcı Proje

Kirişci, "Şehrin içinden geçen Kılavuzlu Ana Kanalı’ndan Ayvalı Arıtma Tesisi’ne pompajla 800 litre/saniye su takviyesi yapılacak. Bu projeyle Kahramanmaraş’ın kısa vadeli içme suyu ihtiyacı karşılanacak" dedi. Ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın projeye finansal ve yapısal destek verdiğini belirtti.

Orta vadede ise DSİ tarafından yürütülen 3,6 milyar TL’lik projeyle Kısık Barajı bölgesine regülatör ve 75 km’lik isale hattı kurulacak. Bu sayede Ayvalı Barajı’na 1000 litre/saniye ek su aktarılacak. Projenin 2026 yılında tamamlanması planlanıyor.

“Kahramanmaraş’ın Suyu Gaziantep ve Hatay’a Gidiyor” İddialarına Yanıt

Vahit Kirişci, Kahramanmaraş suyunun başka illere gönderildiği iddialarını kesin bir dille yalanladı:

"Kartalkaya Barajı ile Kahramanmaraş şebekesi arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Kahramanmaraş’ın yaşadığı içme suyu sıkıntısının Gaziantep’e gönderilen suyla ilgisi yoktur."

Kısık Projesi ile Sürdürülebilir İçme Suyu Arzı

DSİ tarafından ihale edilen Kısık Barajı ve Ayvalı-Önsen isale hattı gibi projelerle deprem sonrası yapılan konutlara içme suyu ulaştırılıyor. Ayrıca Kısık İçme Suyu Arıtma Tesisi ile modern sistemler devreye alınacak.

Kirişci’den Muhalefete Tepki

Kirişci, “Selfie çekmekten başka marifeti olmayan muhalefete sesleniyorum: Bu şehir için yapılan yatırımları görmezden gelmeyin,” diyerek muhalefetin yaklaşımını eleştirdi.