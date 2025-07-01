45 Günlük Yasal Süre Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından teslim edilmesi uygun görülen, alt yapısı tamamlanmış ve borçlandırma işlemleri bitmiş konutlar için hak sahiplerinin 01 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla 45 günlük yasal süre içerisinde konutlarını teslim almaları gerekiyor.

Yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’ta deprem sonrası 7 ayrı kura çekildi. Kurada ismi çıkan ancak henüz anahtar teslim işlemlerini tamamlamayan hak sahipleri için yasal süreç 01 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla başlamış olup, 14 Ağustos 2025 tarihinde sona erecektir." denildi.

Teslim Almayanların Hakları İptal Edilecek

Valilikten yapılan duyuruda, 7269 sayılı Afet Kanunu’nun 40. maddesi gereği, belirtilen süre içinde konutunu teslim almayan hak sahiplerinin haklarının iptal edileceği bildirildi.

Ayrıca müşterek hak sahiplerinin anahtar teslimine birlikte gelmeleri gerektiği, aksi durumda yasal süre içinde müdürlüğe dilekçe ile başvurmalarının zorunlu olduğu belirtildi. Vefat eden hak sahipleri için ise hak sahipliği yenileme işlemi yapıldıktan sonra teslimatın varislere yapılacağı ifade edildi.

Konut Teslim Şartları:

7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında hak sahibi olmak Kahramanmaraş şampiyonluk coşkusuna hazır mısın? İçeriği Görüntüle

Yapılan noter kurasında konut çıkmış olmak

Borçlandırma işlemlerinin tamamlanmış olması

Teslimi bildirilen ve altyapısı tamamlanan konutlara sahip olmak

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer imzasıyla yapılan duyuruda hak sahiplerinin belirtilen süreyi dikkate alarak bir an önce anahtar teslim işlemlerini tamamlamaları istendi.