Vali Mükerrem Ünlüer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bu anlamlı günün, aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin de sembolü olduğunu ifade etti.

“19 Mayıs, milletimizin esarete karşı başlattığı onurlu direnişin ve yeniden doğuşun adıdır” diyen Ünlüer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin Türkiye’nin kaderini değiştirdiğini belirtti.

“Gençlik Geleceğin Mimarıdır”

Vali Ünlüer, 19 Mayıs’ın Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmesinin, Cumhuriyet’in geleceğini gençlerin omuzlarına emanet ettiğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Gençlerin özgür düşünce, bilim, ahlak ve emek değerleriyle hareket ederek Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağına inandığını ifade etti.

“Ey Türk gençliği!” diye başlayan Atatürk’ün hitabını hatırlatan Vali Ünlüer, “Cumhuriyet’in sonsuza dek yaşamasının teminatı sizlersiniz. Bu ülkenin yarınlarını şekillendirecek olan siz gençlersiniz” dedi.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını Rahmetle Anıyoruz”

Vali Mükerrem Ünlüer, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarını rahmet ve şükranla andı. Tüm gençlerin ve milletin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladı.