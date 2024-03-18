Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır.

Bu onurlu mücadele, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine yazdığı şiirinde de vurguladığı gibi tarihe sığmayacak kadar büyüktür. Bu zafer, milletimizin kahramanlığı, azmi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra savaşta bile düşmanından esirgemediği merhametini ve şefkatini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koymuştur.

“Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe kanlarıyla nakşeden kahraman şehitlerimizden ve yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren atalarımızdan ilham ve kuvvet alarak, her daim ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacağız.



Milletimiz bu zaferi bize armağan edenleri asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, onların emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak onların acılarını, üzüntülerini ve sorunlarını paylaşmak bizlerin üzerine düşen milli bir görev ve görevin ötesinde de bir vefa borcudur.

Bu duygu ve düşüncelerle; Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde bu büyük zaferi milletimize armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere deprem şehitlerimiz, tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi