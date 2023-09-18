Devletimizin ve milletimizin bekası uğruna büyük fedakârlıklar ve üstün gayretler göstererek, şahadet ile birlikte bir insanın dünyada erişebileceği en yüksek iki makamdan birine erişmiş gazilerimiz, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, milli birliğimizin ve beraberliğimizin en kıymetli simgeleridir.

Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu ulvi makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin haklı gurur kaynağı olmuştur. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatana dönüşmesini, şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları ulvi mücadeleye borçluyuz.

Şu husus iyi bilinmelidir ki, milletimizin bekası şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkündür. Bunun için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza başta Çanakkale savaşı olmak üzere Sakarya'da, Dumlupınar'da yaşanan destanları ve ardındaki ruhu iyi anlatmalı, aziz vatanımızın kıymetini öğretmeliyiz. Çünkü milletin ve vatanın bekası şehitlik ve gazilik bilincinin diri tutulmasıyla mümkündür.

Mukaddes vatanımız; varlığını milletimize adamış aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emanetidir. Kahraman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu vatanı ve bayrağı, en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışacağız.

Bu vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anarken, hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi



