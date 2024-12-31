Yılbaşı sofralarını çerezlerle süslemek isteyen vatandaşlar kuruyemişçilerde yoğunluk oluşturdu.

Dünya genelinde milyarca insan 2025 yılına girmeye hazırlanırken Kahramanmaraş’ta yılbaşını evlerinde karşılayacak olan vatandaşlar kuruyemişçilere akın etti.

Fındık, ceviz, badem, fıstık gibi ürünler, yılbaşı gecesi için hazırlık yapan aileler tarafından yoğun bir şekilde talep ediliyor.

Kuruyemiş satışlarının yanı sıra, çikolata, lokum ve özel paketlenmiş ürünlerin de ilgiyi artırdığı gözlemleniyor.