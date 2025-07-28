Kahramanmaraş’ta etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, kentte günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle öğle saatlerinde açık alanlar büyük ölçüde boş kaldı.

Yüksek sıcaklık ve nem oranı nedeniyle vatandaşlar, serinlemek amacıyla kapalı ve klimalı mekanlara yöneliyor. Alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar ve serin kafeler, sıcak havadan kaçmak isteyenlerin tercih noktası haline geldi.

Gurbetçilerin yaz sezonu dolayısıyla memleketlerine dönmesiyle birlikte, Tarihi Kapalı Çarşı’da insan yoğunluğu daha da arttı. Şehir merkezindeki birçok noktada yaya hareketliliği azalırken, vatandaşlar serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kavurucu sıcakların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği bildirildi.