Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adınız FETÖ'ye karıştı yalanıyla yapılan dolandırıcılıklar bitmek bilmiyor.

Bu durumun son örneği ise Balıkesir'de yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, telefon dolandırıcıları yakalandı.

12 milyon lira dolandırdılar

Kendilerini polis ve MİT görevlisi olarak tanıtarak ağına düşürdükleri vatandaşları arayan şüpheliler, banka hesaplarının FETÖ terör örgütü ile bağlantılı şahıslar tarafından kullanıldığını belirterek toplamda 12 milyon Türk Lirası haksız kazanç elde etti.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan detaylı araştırma sonucunda İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve Bursa illerinde toplam 13 kişinin olaya karıştıkları tespit edildi.

11'i yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Bursa İl Emniyet Müdürlüklerinin destekleriyle yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, 1 kişinin firari, 1'inin askerde olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

10 kişi tutuklandı

Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.