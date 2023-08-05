Dün akşam saatlerinde Bakırköy Veliefendi Hipodromu önünde park halindeki yarış atı taşıyan 5 aracın yanmasının ardından gece saatlerinde önce hipodromun karşısındaki otluk alanda 1 saat sonra ise hipodromun karşısındaki metruk binada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir kişinin önce hipodromun önündeki 5 aracı ateşe verdiği ardından da çevrede bir çok alanda yangın çıkardığı iddia edildi.

Önce hipodromun karşısındaki otluk alanda ardından hipodromun karşısındaki metruk bir binada yangın çıktı.

Tedbir amacıyla hipodrom çevresinde Özel Harekat polisleri konuşlandırıldı.

Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekiplerinin ise şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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