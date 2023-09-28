Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği verilecek.

Edinilen bilgilere göre; eğitimi devam eden üniversiteli gençlere E-devlet üzerinden vergisiz telefon ve bilgisayar almayı hak ettiklerini gösteren bir şifre tanımlanacak.

E-devlet üzerinden kendine tanımlanan şifreyi öğrenen öğrenci, bu şifre ile e-ticaret platformlarından ya da teknoloji mağazalarından vergisiz şekilde cep telefonu veya bilgisayar alabilecek. Çalışmanın yüksek lisans, doktora ve açıköğretim öğrencilerini kapsamaması planlanıyor.

