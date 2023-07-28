65. Hükümet Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın 85 Yaşında Vefat Eden Annesi Sıdıka Kaynak'ın Cenazesi, Memleketi Kahramanmaraş'ta Toprağa Verildi.

Yaşlılığa Bağlı Rahatsızlıklar Nedeniyle Hayatını Kaybeden Sıdıka Kaynak'ın Naaşı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Da Katılımıyla Abdulhamitan Camii'nde Kılınan Cenaze Namazının Ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanlığına Defnedildi.

Cenaze Namazına, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kent Protokolü, Siyasiler, İş Dünyasından Birçok Kişi Ve Vatandaşlar Katıldı.

Bizde Aksu Tv Ailesi Olarak 65. Hükümet Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'a Ve Ailesine Başsağlığı Ve Sabır Diliyoruz.

