Muğla’nın Fethiye ilçesinde, zihinsel engelli bir vatandaşa yönelik şiddet olayı yürekleri sızlattı. Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde yaşanan olayda, engelli birey Abdullah K.'yi darp eden şüpheli B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, engelli vatandaş Abdullah K'nin darbedildiğine dair yapılan ihbar sonrası harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın kimliğini kısa sürede tespit etti. Görüntülerde B.B. adlı şüphelinin Abdullah K.'ye fiziksel saldırıda bulunduğu ve ardından elektrikli motosikletle bölgeden uzaklaştığı net bir şekilde görüldü.

Emniyet güçlerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik Kamerası Detayı Dikkat Çekti

Şiddet anlarının kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada da tepkiyle karşılandı. Görüntülerde, saldırının nedensiz gerçekleştiği ve mağdurun kendini savunamadığı açıkça görülüyor.