İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sultanselim Mahallesi’ndeki bir kafeteryaya gelen 20 kişilik grup, doğum günü kutlamaya başladı.

O esnada yabancı uyruklu şahıslardan biri, 100 Türk Lirası çıkartarak yakmaya başladı.

Olayın ardından ihbar üzerine kafeteryaya polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, yabancı uyruklu Nevaf H., Hüseyin S. ve Muhammet M.’yi gözaltına aldı.

Ceza kesildi

Emniyete götürülen şahıslara ifadelerinin alınması sonrasında “devletin egemenlik alametlerini aşağılama” ve “Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun” maddelerinden adli işlem yapıldı.

Kağıthane'de yabancı uyruklu şahıs 100 lira yaktı

Sınır dışı edilecek

İşlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şahısların sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.