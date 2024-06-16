Hüzün ve gözyaşının eksik olmadığı bu özel günde, mezarlık ziyaretçileri, kaybettikleri yakınlarının mezar taşlarını temizledi, kabirlere çiçek bıraktı ve dualar okudu.

Deprem Bolgesinde Kurban Bayrami Arifesinde Mezarliklar Ziyaret Edildi 9449784

Mezarlığa akın eden aileler, sabahın erken saatlerinden itibaren sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etmeye başladı. Mezarlıkta sessizlik ve huzur hakimken, ziyaretçilerin kalplerindeki acı ve özlem, gözlerinden okunuyordu. Birçok kişi, ellerinde getirdikleri çiçeklerle kabirleri süsleyip, mezar taşlarını özenle temizledi. Dualar edilerek, kaybedilenlerin ruhlarına rahmet dilendi.

Depremzedeler bayrama yeni evlerinde giriyor Depremzedeler bayrama yeni evlerinde giriyor

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Depremde  yakınlarını kaybedenler ise bayramı buruk yaşadıklarını ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)