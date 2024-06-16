Hüzün ve gözyaşının eksik olmadığı bu özel günde, mezarlık ziyaretçileri, kaybettikleri yakınlarının mezar taşlarını temizledi, kabirlere çiçek bıraktı ve dualar okudu.

Mezarlığa akın eden aileler, sabahın erken saatlerinden itibaren sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etmeye başladı. Mezarlıkta sessizlik ve huzur hakimken, ziyaretçilerin kalplerindeki acı ve özlem, gözlerinden okunuyordu. Birçok kişi, ellerinde getirdikleri çiçeklerle kabirleri süsleyip, mezar taşlarını özenle temizledi. Dualar edilerek, kaybedilenlerin ruhlarına rahmet dilendi.



Depremde yakınlarını kaybedenler ise bayramı buruk yaşadıklarını ifade etti.