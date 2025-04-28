Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde bir apartmanın depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, apartmanın zemin katında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun bir çalışma sonucunda yangın, çevreye yayılmadan söndürüldü.

Yangın sonucu depoda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.