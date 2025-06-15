Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde gece saatlerinde yaşanan iki ayrı trafik kazasında biri ağır olmak üzere toplam üç kişi yaralandı. Kazalara aşırı hız, dikkatsizlik ve ışık ihlallerinin neden olduğu belirtiliyor.

İlk kaza, Serintepe Mahallesi Çamlık Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı Doğan marka otomobil, seyir halindeki üç araca çarparak zincirleme kazaya yol açtı. Kazada bir kişi ağır, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Aynı saatlerde meydana gelen ikinci kaza ise Haydarbey Mahallesi Esentepe üzeri İtfaiye Akdo Kavşağı’nda yaşandı. İçinde ailelerin bulunduğu bir otomobil ile üstü açık kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bir kişi yaralanarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücülere özellikle gece saatlerinde hız limitlerine uymaları ve trafik kurallarını ihlal etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.