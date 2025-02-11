38 gibi erken bir yaşta FIFA kokartı takan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun, düdüğünü asmasının perde arkasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İbrahim Seten'in TV100'deki Saha Dışı programında aktardığı iddiaya göre; Yaşar Kemal Uğurlu'nun kumarhanedeki görüntüsü MHK'ye ulaştı. MHK, fotoğrafın montajlanıp montajlanmadığını inceletti, fotoğrafın gerçek olduğu anlaşıldı.

"KENDİ PARANLA KALDIĞINI KANITLA"

MHK, Yaşar Kemal Uğurlu'yla toplantı yaptı. Uğurlu'ya 'Bu senin özel hayatın, biz buna karışmayız. Ancak bu otelde kendi paranla kaldığını kanıtla, bir belge ibraz et.' dendi. Uğurlu, otelde kendi parasıyla kaldığını kanıtlayamadı.

KIBRIS'A GİTTİĞİNE DAİR KAYIT YOK

Uğurlu'nun Kuzey Kıbrıs'ta olmasına karşın hiçbir kaydının da olmadığı anlaşıldı.

KULÜPLER, MHK'DEN AÇIKLAMA İSTEDİ

Konu, Süper Lig kulüplerine de yansıdı ve kulüpler de MHK'ye bu konuda başvurdu, açıklama talep etti.

ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Bu gelişmeler üzerine 38 yaşında FIFA kokartı takan Yaşar Kemal Uğurlu'nun klasmanı düşürüldü ve bunun üzerine Uğurlu, 5 Şubat 2025'teki resmi açıklamayla hakemliğe veda etti.

Vedanın perde arkasında da kumarhane görüntüleri olduğu öne sürüldü.