Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde Halil İbrahim A., akrabası olan Harun Eşim'in (70) evine ziyarete gitti.

Halil İbrahim, burada Harun Eşim'in yüzüğünü görünce çalmak istedi.

Yaşlı kadın kendisine direnip "kefen param" diye yüzüğü vermeyince Halil İbrahim, kadını öldüresiye darbetti.

KESER SAPIYLA ÖLDÜRESİYE DARBETTİ

Keser sapıyla öldüresiye darbettiği Harun Eşim'i daha sonrada banyoya kadar sürükledi.

Halil İbrahim A. banyonda Harun Eşim'e su tutup, ardından kapıyı üzerine kilitleyip kaçtı.

Bu sırada mahalle sakinleri durumu fark edince Halil İbrahim A.'yı yakalayıp hortumla öldüresiye darbetti.

Olay yerine gelen iki ambulans kadını ve şüpheliyi hastaneye götürdü. Şüpheli yolda iyi olduğunu söyleyip, ambulanstan inerek kayıplara karıştı.