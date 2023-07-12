Alın terinden birikim yapmak isteyen küçük büyük herkes altına yöneliyor.

Kısa ve uzun vadede yatırımcısını mutlu eden sarı metal gram, çeyrek, yarım, tam, bilezik ve birçok takı çeşidi olarak satın alınabiliyor.

Yatırım için takı pek önerilmiyor. Çünkü kuyumcular altın takıyı alırken sadece takının gramajına bakarak ödeme yapıyor.

Hatta bazen sattığınız bileziği önünüzde parçalar ve kenara atar. Böylece, takınızı alırken verdiğiniz işçilik ücreti satarken "çöp" sayılır.

Kuyumcu takınızı sadece altın olarak alır.

Altın almak isteyenler, hangisinin daha karlı olacağını merak ediyor.

Özellikle "gram altın mı, çeyrek altın mı" sorusu akıllarda yer alıyor.

İşte en mantıklı yatırım seçeneği...