Türkiye genelinde yaya geçitlerinde yaya önceliği kuralının benimsenmesi için birçok eğitim ve kampanyaya rağmen olumsuz örnekler son bulmuyor.

Son vaka Adana'da yaşandı.

Yüreğir ilçesi Doktor Mithat Özsan Bulvarı'nda Y.E.'nin kullandığı hafriyat kamyonu, yaya geçidinde Baki Karagöz'e çarptı.

Karagöz yere düşüp, aracın altında bir süre sürüklendi.



Olay yerinde hayatını kaybetti

Sesi duyup, kamyonu durduran Y.E.'nin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.



Şoför gözaltına alındı

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Karagöz'ün cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Y.E. ise polis merkezine götürüldü.