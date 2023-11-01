Türkiye genelinde yaya geçitlerinde yaya önceliği kuralının benimsenmesi için birçok eğitim ve kampanyaya rağmen olumsuz örnekler son bulmuyor.

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Son vaka Adana'da yaşandı.

Yüreğir ilçesi Doktor Mithat Özsan Bulvarı'nda Y.E.'nin kullandığı hafriyat kamyonu, yaya geçidinde Baki Karagöz'e çarptı.

Karagöz yere düşüp, aracın altında bir süre sürüklendi.

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Olay yerinde hayatını kaybetti

Sesi duyup, kamyonu durduran Y.E.'nin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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Şoför gözaltına alındı

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Karagöz'ün cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Y.E. ise polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi