Kahramanmaraş’ta okulların tatile girmesiyle birlikte 4-22 yaş arası öğrencilerin katılabildiği yaz Kur’an kursları başladı.

Kahramanmaraş’ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler yaz tatiline çıktı.

Okulların kapanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda her yıl düzenlenen yaz Kur’an kursları da başladı.

İl ve ilçe müdürlüklerinin denetiminde camilerde ve Kur’an kursu binalarında gerçekleştirilen eğitimler, 7 hafta boyunca devam edecek.

30 Haziran’da başlayan kurslara 4-22 yaş arası çocuklar ve gençler katılım sağlayabiliyor.

Yaz Kur’an kurslarında öğrencilere Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmenin yanı sıra temel dini bilgiler, ahlaki değerler ve peygamberimizin hayatı gibi konularda da eğitim veriliyor.

Ayrıca birçok merkezde sosyal ve kültürel etkinliklerle çocukların gelişimi destekleniyor.

Veliler, kurslara kayıt işlemlerini cami görevlileri veya müdürlükler aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

Kurslar, sabah ve öğle saatlerinde yarım gün şeklinde düzenlenirken, bazı bölgelerde tam gün ve yatılı seçenekler de sunuluyor.