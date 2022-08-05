Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Müftülüğüne bağlı Camilerde Yaz Kur’an Kursları'na katılan öğrenciler, bir taraftan Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerimi okumayı ve temel bilgileri öğrenirken diğer taraftan da çeşitli etkinlik ve oyunlarla keyifli eğlenceli saatler geçiriyorlar.

90 bin camimizde olduğu gibi Kahramanmaraş’ın tarihi Sarayaltı Cami’nde de “haydi koş gel, Camiler seninle güzel” temasıyla Yaz Kur’an kursları devam ediyor. Dini eğitimin yanı sıra çocuklar değerler eğitimi, manevi ve sosoyal hayata dair bilgiler ve ahlaki kuralları öğreniyorlar. Camileri şenlendiren çocukları çeşitli etkinlik ve oyunlar da cezb ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle birlikte gençlerin manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan iş birliği protokolü gereği çerçevesinde Dulkadiroğlu Müftülüğüne bağlı Sarayaltı Camii avlusunda güzel bir etkinliğe imza atıldı.

Gençlik Spor İl Müdürülüğüne bağlı Gençlik Merkezi, Sarayaltı Camiinde gönüllü gençlerle beraber yaz Kur’an kursuna katılan çocuklara, “merkezim her yerde” sloğanıyla Palyaço eşliğinde Çocuklara boyama, matrak yarışı ve halat çekme yarışı gibi sportif faaliyetlerle oldukça keyifli bir gün geçirdiler.

Dulkadiroğlu Müftüsü Ali Canbolat’da izleyiciler arasındaydı. Çocukların neşesi camilerde din görevlilerini de mutlu ettiğini belirten Müftü Canbolat; “ Yaz Kur’an kurslarında öğrencilerimizin zevk ve neşesini artırmak, eğitime katkılarını daha güzel hale getirmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol doğrultusunda bu gün camimizde eğitimize neşe katsın diye gelen Gençlik koordinatörlerinin katkısıyla güzel bir gün geçirdik. Amacımız gençlerimizin dini hayata etki ve katkılarını daha üst düzeye getirebilmek. Çünkü bu günün gençleri, bu günün çocukları yarının büyükleri olarak karşımıza çıkacak. Toplumun birer fertleri olan bu gençler dinini öğrenmiş, hayatını güzel yaşayan, her türlü kötülükten uzak kalacak şekilde bir hayat ortaya koymaları için bilgilerini kültürlerini arttırmaya çalışıyoruz. Bu gün bize destek olan Gençlik ve Spor müdürülüğü ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Arguz’da konuşmasında çocukların mutluluklarına katkı sağlamak için Diyanet İşleri Başkanlığı ile aramızda olan protokol gereği bir etkinlik yapmanın sevincini yaşadıklarını belirtti; Çocukların gözlerindeki mutluluğun artması için bu tür etkinliklere devam edeceklerinin altını çizdi.

Programa; Dulkadiroğlu Müftüsü Ali Canbolat, Şube Müdürü Mikail Koç, Gençlik spor İl Müdürülüğü Şube Müdürleri Mustafa Arguz, Yusuf Bayram Demirci, Dulkadiroğlu Müftülüğü Gençlik koordinatörü Cafer Dağ, Gençlik merkezi gönüllüleri ve elamanları ile Cami görevlileri katıldı.

HAVUZDA SERİNLEDİLER

Öte yandan Yaz Kur’an kursuna katılan öğrenciler daha sonra havaların sıcak olması dolayısıyla havuzda serinlediler. Gençlik Spor il Müdürülüğü Batıpark Yüzme havuzu kapıları bu kezde Yaz Kur’an kursları öğrencilere açtı. Çocukların su içindeki eğlenceli dakikaları gözlerinden kaçmadı.