Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, turizm ve gastronomi yazarlarını külliyede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turizm Gazetesi Editörü ve Yazarı Fehmi Köfteoğlu, Türkiye'de tarihi ve turistik anlamda çok sayıda mekan olduğunu belirtti.

Tur Operatörleri Platformu Dönem Sözcüsü Cem Polatoğlu da depremin ardından Kahramanmaraş dahil 11 ilde turizm anlamında boşluk oluştuğunu ifade etti.

Gastronomi yazarı Talip Bayram ise İslam tarihinde çok önemli yeri olan Eshab-ı Kehf'i gördüğünde çok etkilendiğini söyledi.