Yazı turada kazanmak için, rakibinizin seçeceği işareti tahmin etmeniz gerekir. Bu, şansa bağlı olsa da, bazı taktikler kullanarak kazanma şansınızı artırabilirsiniz.

350 binden fazla yazı tura atıldı

Şimdi ise uluslararası bir araştırma ekibi, 350 bin 757 kez yazı tura attı ve Diaconis'in teorisini destekleyen sonuçlara ulaştı.

Buna göre parayı havaya atan kişi, nesnenin az miktarda yalpalamasına neden oluyor. Bu da dönme eksenini değiştiriyor.

Araştırmacılara göre, madeni paranın havaya atılmadan öncekiyle aynı tarafa düşme ihtimali daha yüksek.

Diaconis ve meslektaşları, paranın bir yüzünün yukarıya bakma ihtimalini yüzde 51 olarak hesaplamıştı. Yeni araştırmada bu olasılık, yüzde 50,8 olarak belirlendi.

İşte yazı turada kazanmanıza yardımcı olabilecek bazı ipuçları:

Rakibinizin önceki oyunlarına dikkat edin. Bazı oyuncular, belirli işaretleri tercih etme eğilimindedir. Rakibinizin önceki oyunlarına dikkat ederek, hangi işareti seçmeye daha yatkın olduklarını tahmin edebilirsiniz.



Rakibinizin yüz ifadesini okuyun. Bazı oyuncular, seçecekleri işareti yüz ifadelerinde belli edebilirler. Rakibinizin yüz ifadesini okuyarak, hangi işareti seçmeye niyetli olduklarını tahmin edebilirsiniz.



Rastgele oynayın. Bazen, en iyi strateji rastgele oynamaktır. Bu, rakibinizin tahmin etmesini zorlaştıracaktır.

Yazı turada kazanma şansınızı artıracak bazı taktikler şunlardır:

İlk oyunda taş seçin. İlk oyunda taş seçmek, rakibinizin makas seçmesini engellemenin en iyi yoludur.

Rakibiniz taş seçerse, sonraki oyunda kağıt seçin. Bu, rakibinizin kağıt seçmesini engelleyecektir.

Rakibiniz kağıt seçerse, sonraki oyunda makas seçin. Bu, rakibinizin makas seçmesini engelleyecektir.

Tabii ki, yazı turası bir şans oyunudur. Bu yüzden, bu ipuçlarını takip etmek bile her zaman kazanmanızı garanti etmez. Ancak, kazanma şansınızı artırmanıza yardımcı olacaktır.

İşte yazı turada kazanmanıza yardımcı olabilecek bazı ek ipuçları: