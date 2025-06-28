BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ’nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla yargılanan 19 sanığın davası, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdü.

Duruşmaya sanıklardan Mehmet Yaşar D. katıldı, bazı sanıklar SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Merhum Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar Ebubekir Semih Y. ve Nedim B. üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Mehmet Yaşar D. ise davaya ilişkin bilgilerin yabancı internet sitelerinde yayımlandığını, yayının kaldırılması için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Mahkeme, duruşmayı 5 Kasım’a erteledi.