Kocasına Gerçek Dışı Hırsızlık Hikâyesi Anlattı

Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Gece yarısı yaşandığı iddia edilen olayda, yabancı uyruklu bir adam polis ekiplerine evinin soyulduğunu bildirdi. Koca, gece ses duyduğunu, ardından bir kişinin kendisine saldırdığını ve bayıldığını söyledi. Kendine geldiğinde ise evdeki para ve altınların kaybolduğunu belirtti.

2 Milyon Lira Değerinde Altın ve Para Saklandı

Yapılan ilk incelemelere göre, evdeki kıyafet dolabında bulunan:

37 bin 800 dolar ,

60 bin TL ,

3 tam altın ,

3 adet bilezik,

kaybolmuştu. Evin sahibi, toplamda 2 milyon TL'lik kaybı olduğunu bildirerek zanlıların yakalanmasını talep etti.

Polis Gerçeği Ortaya Çıkardı: Hırsızlık Değil, Kurgu!

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın detaylarını araştırarak gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan inceleme sonunda, kadının eşi habersiz bir plan kurduğu ve olayın hırsızlık olmadığını belirledi.

Eşinin Gitmesini İstemediği İçin Hırsızlık Süsü Verdi

Kadın, yapılan sorgulamada, eşinin memlekete dönmek istemesine karşın çocuklarının eğitimi nedeniyle Türkiye'de kalmak istediğini, bu nedenle böyle bir plan yaptığını itiraf etti. Altın ve paraları evin başka bir odasında sakladığını ve daha sonra eşine teslim ettiğini söyledi.

Kadına 'Suç Uydurma' Suçlamasıyla İşlem Yapıldı

Kadın hakkında, "suç uydurma" suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı. Olay, aile içi anlaşmazlıkların ne denli ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.