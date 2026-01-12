Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, hafta sonu etkisini göstermeye başlayan yağışlı sistem yeni haftada iç ve doğu kesimlerde kar yağışına dönüşecek. Soğuk havanın özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olması beklenirken, sıcaklıklarda 8–9 dereceye varan düşüşler öngörülüyor.

Marmara ve Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklenirken, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği bildiriliyor. İç kesimlerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kara yolu ulaşımında dikkatli olunması isteniyor.

Üç Büyükşehirde Son Durum

İstanbul: Sıcaklıklar tek hanelere geriliyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar geçişleri görülebilir.

Ankara: Kar yağışı aralıklarla sürecek. Gece sıcaklıklarının -4°C ’ye kadar düşmesi bekleniyor.

İzmir: Yağışlar sağanak şeklinde olacak. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle hissedilen sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek.

Zirai Don ve Ulaşım Uyarısı

Yetkililer, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zirai don riskine karşı önlem alınması gerektiğini vurguluyor. Kar, buzlanma ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin zincir, kış lastiği ve ekipman hazırlıklarını tamamlaması öneriliyor.

Güncel Tahminleri Takip Edin

MGM, vatandaşların güncel hava durumu tahminleri ve uyarıları resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden takip etmelerini tavsiye ediyor.