Şehir genelinde hayata geçirilen projeler kapsamında, felaketten etkilenen bölgelerde köklü değişiklikler yaşanırken, Trabzon Caddesi'nde gerçekleştirilen dönüşüm projesi öne çıkıyor.

"Yeni Kahramanmaraş Projesi" adı altında yürütülen projede, caddenin kalbinde yer alan depremin etkisiyle yıkılan binaların yerine modern mimari anlayışıyla inşa edilen yeni konutlar yükseliyor. Hem estetik hem de güvenlik açısından en son teknolojiler kullanılarak tasarlanan bu yapılar, şehirdeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Proje yetkilileri, yeni konutların depreme dayanıklı, çevre dostu ve modern yaşam standartlarına uygun olarak inşa edildiğini belirtti.

Yetkililer, bu dönüşümün sadece konut alanıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sosyal yaşam alanları, yeşil alanlar ve ticari mekanları da kapsadığını vurguladı. Kahramanmaraş’ın yeniden yapılandırılma sürecinde, "Yeni Kahramanmaraş Projesi"nin felaketin izlerini silip, şehre umut dolu bir gelecek inşa etmede önemli bir rol oynayacağı ifade ediliyor.

Bu kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmaları, şehrin yeniden canlanması ve daha güvenli yaşam alanlarına kavuşması adına atılmış önemli adımlar arasında yer alıyor.