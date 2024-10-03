Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğiyle hazırlanan Yenilikçi Yeniden Yapılanma Planı’na ilişkin istişare toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve paydaş kurum temsilcileri de yer aldı. Toplantıya Türkiye’nin farklı şehirlerinden yerel yönetim temsilcileri de canlı olarak katılım sağladı. Programda, Yenilikçi Yeniden Yapılanma Planı’nın amacı, zaman çizelgesi, afet risk yönetimine ilişkin dijital dönüşüm, yeni gelişim bölgeleri, altyapı projeleri, deprem anıt müzesinin inşası ve Japonya’da YYY Planı uygulamaları gibi pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Özdemir: “Depremin İzlerini Tamamen Ortadan Kaldırmayı Hedefliyoruz”

Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir, “Yenilikçi Yeniden Yapılanma Planı, 6 Şubat depremlerinin ardından önümüzdeki 10 yılda bu zorlukların üstesinden gelinmesi ve depremin yarattığı olumsuz etkilerin aşılması noktasında detaylı bir şekilde hazırlanmış bir plan. Bu plan, depremden etkilenen vatandaşların hayatlarını yeniden inşa etmeye yardımcı olmak ve şehrin geleceğini tasarruf etmek amacıyla dikkatle incelenmiş bilgi toplama ve resmi kurumlarla yapılan görüş alışverişinin ardından hazırlanmıştır. 10 yıllık bir süreci kapsayan bir plan. Plan kapsamında ana hedef ve planlarımızı belirledik. Can kaybı ve depremden etkilenen nüfusun azaltılması, ekonomik kayıpların azaltılması, sosyal altyapısal hasarın ortadan kaldırılması, risk hazırlama stratejisinin ve erken uyarı sisteminin geliştirilmesi başlıca hedeflerimizden. Yenilikçi Yeniden Yapılanma Planı’yla; sosyal, sağlıksal ve çevresel etkileşimi artırmak ve bunları sürdürülebilir kalkınmaya entegre etmeyi hedefliyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Planın hazırlanması ve hayata geçirilmesi noktasında destek veren, emek gösteren herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.