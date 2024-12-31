Yeni yılda şans getirdiğine inanılan kokina çiçeği, süslediği tezgahlarda göz kamaştırırken, ardında yatan zahmetli üretim süreci ve yoğun emek, göze çarpmayan bir mücadeleyi de beraberinde getiriyor.

Samsun, Kastamonu, Sinop gibi illerin ormanlarından "gıcır" dedikleri kırmızı çiçekleri ekim ayında toplamaya başlayan Balık ailesi, kasım ayında ise İstanbul'un ormanlarından yeşil dikenli dalları topluyor.

Aralık ayında kırmızı çiçekleri ve yeşil dalları, kendi evlerinde bin bir emekle buluşturan Balık ailesi, dilekleri gerçekleştirdiğine inanılan bu çiçeği Türkiye'nin her yerine ulaştırmak için çalışıyor.

Yaklaşık 3 ay boyunca kokina için çaba sarf ettiklerini kaydeden Sevda Balık "Ekmek paramız için uğraşıyoruz ama uğraştığımıza değmiyor” dedi.