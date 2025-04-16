Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kentin yeniden yapılanma sürecine katkı sunmayı amaçlayan konferansa, 9 ülkeden uzmanların da aralarında bulunduğu 50 yerli ve yabancı bilim insanı, mimar ve şehir planlayıcıları katıldı.

Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz’ın konuşması dikkat çekti. Deprem sonrası toparlanma sürecine dair samimi ifadeler kullanan Kaçamaz, kentin geleceğine ışık tutacak mesajlar verdi.

“BU ŞEHRİN UMUDU, BİRLİKTELİĞİNDE SAKLI”

Konferansın açılışında kürsüye çıkan Kaçamaz, organizasyona destek veren mimar, mühendis, akademisyen, belediye, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasına teşekkür ederek söze başladı. “Bu şehir yeniden ayağa kalkacaksa, bunu birlikte başaracağız,” diyen Kaçamaz, kentteki dayanışma kültürünün altını çizdi.

Destek veren herkesin katkısının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kaçamaz, “Kahramanmaraş’ın birlikteliği bu tür oluşumlarla her koşulda ortaya çıkıyor,” ifadesini kullandı.

“BİR HAYALLE BAŞLADI, UMUDA DÖNÜŞTÜ”

6 Şubat depremlerinden sonra yaşanan acılara değinen Kaçamaz, “Kahramanmaraş’ta yakını olmayan neredeyse kimse kalmadı. Acıyı herkes hissetti. Ancak bizler için her zaman bir umut vardı,” dedi.

Konferans sürecinin bir zincir gibi geliştiğini anlatan Kaçamaz, dayanışmanın gücünü şu sözlerle anlattı: “Kayseri Şube Başkanımız Murtaza Bey ilk günden buradaydı. Sonra Murat Sönmez Hoca, ardından Olgu Hoca ve Ömer Hoca ile bu süreç genişledi.”

“GELECEĞİ ŞİMDİDEN TASARLAMAK ZORUNDAYIZ”

“Biz mimarlar, yalnız bugünü değil, geleceği de düşünen insanlarız,” diyen Kaçamaz, artık geçmişe değil, ileriye bakmanın vaktinin geldiğini belirtti. Kent vizyonuna dair şu soruları gündeme getirdi: “Nasıl bir Maraş hayal ediyoruz? Gelecek nesiller için nasıl bir şehir bırakmalıyız?”

Deprem sonrası oluşan yıkımın aslında bir fırsat sunduğunu savunan Kaçamaz, doğru planlanmış, çevreci ve sürdürülebilir bir şehir kurmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

“GELECEĞİ DEĞİŞTİRMEK BUGÜNDEN BAŞLAR”

Kaçamaz konuşmasını, “Eğer yarını değiştirmek istiyorsak, işe bugünden başlamalıyız,” diyerek tamamladı. Değişimin bazen yavaş ve fark edilmeden ilerlediğini ancak doğru yönde atılan adımların büyük dönüşümler yaratacağını vurguladı.

Kahramanmaraş’ta mimarlık kültürünün giderek güçlendiğine dikkat çeken Kaçamaz, farklı üniversitelerden gelen akademisyenlerin katkısıyla bu dönüşümün daha da hızlanacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu yıkımın aslında bir fırsat olduğunu fark ettik. Evet, çok büyük bir yıkım yaşandı. Ancak bir o kadar da büyük bir yeniden doğuş fırsatımız vardı. Doğru planlanmış, çevreci, enerji verimliliği yüksek, sokakları önceden planlanmış bir şehir için eşsiz bir imkândı bu. Marka bir şehir inşa etme potansiyelimiz vardı.

Şehrin tüm paydaşları birbiriyle iletişim hâlindeydi. Bu çok büyük bir şanstı. Artık geçmiş zaman kiplerini değil, geleceği konuşuyoruz. Geçmişten ders çıkararak, daha sağlam temellere oturmuş bir kent hayal ediyoruz. Eğer geleceği değiştirmek istiyorsak, bu değişimi bugünden başlatmamız gerekiyor.

Şu anda hep birlikte bir değişimin içindeyiz ve bu değişimi fark etmek bazen zor olabilir. Fakat farklı açılardan bakmaya başladığımızda, bu dönüşümün bizi iyiye taşıyacağına inanıyoruz.

Yerel yönetimler, Mimarlar Odası, üç farklı üniversite ile birlikte bu şehirde çalışmalar yürütüyor. Büyükşehir Belediyemiz ile büyük ölçekli planlamalar yaparken, ilçe belediyelerimizle kentin belirli bölgelerinde proje üretme imkânı bulduk. Bu çalışmalar zamanla çok değerli sonuçlar doğuracaktır.

Artık Kahramanmaraş’ta mimarlığın ve mühendisliğin daha üst perdeden konuşulduğu, daha fazla dikkate alındığı bir kültür oluştuğuna inanıyoruz. Diğer üniversitelerden de şehrimize gelen araştırmacılarla bu kültür daha da gelişecektir."

PROF. DR. BURAK ASİLİSKENDER: “YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİ KONUŞMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Asiliskender, “Yeniden Gelişen Kahramanmaraş Konferansı”nın açılışında yaptığı konuşmada, afetlerin şehirlerin fiziksel ve sosyal yapısında ciddi sorunlara neden olduğunu söyledi. 2023’te meydana gelen depremlerin Maraş’ta büyük yıkım yarattığını belirten Asiliskender, bu nedenle yeni bir yapılanma sürecinin ele alınmasının kritik bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.

Konferansın bu sürecin nasıl yönetilebileceğini ve hangi stratejilerin uygulanabileceğini tartışmak için düzenlendiğini aktaran Asiliskender, “Afet sonrası kentsel planlamanın ve yeniden inşa süreçlerinin nasıl daha dayanıklı, sürdürülebilir ve geliştirilebilir olabileceği üzerine konuşacağız,” dedi.

Etkinliğin farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla zenginleştiğini belirten Asiliskender, bu tartışmaların sadece fiziksel yapıları değil, toplumsal dokuyu da güçlendireceğini ifade etti. Geleneksel mimari ve dayanıklılıkla ilgili çözüm önerilerinin etkinlik boyunca ele alınacağını söyledi.

Dün düzenlenen saha gezisiyle katılımcıların Maraş’ın tarihi dokusu ve Yenikent merkezini yerinde inceleme fırsatı bulduğunu hatırlatan Asiliskender, Fransa, İngiltere, Portekiz, Çin, Fas ve ABD’den gelen uzmanların konferans kapsamında yeniden yapılanma ve kentsel dönüşüm stratejilerini paylaşacaklarını belirtti.

Yapılacak oturumların durum tespiti, geleneksel mimari dayanıklılığı, yeniden inşa ve kriz yönetimi konularına odaklanacağını belirten Asiliskender, yarın ise yenilikçi inşaat yöntemleri, malzemeler, metodolojiler ve stratejik kentsel dönüşüm ile kent gelişiminde yeni yaklaşımların tartışılacağını söyledi.

Konferans kapsamında iki ana konuşmacının da yer alacağını aktaran Asiliskender, biri afet sonrası kentlerin geleceğini, diğeri ise kendi değerlendirmelerini paylaşacağını ifade etti. Konferansla eş zamanlı olarak düzenlenen sergilerde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi’nin öğrencilerinin projelerinin yer aldığını da duyurdu.

“Asıl hedefimiz, bu tartışmalardan verimli sonuçlar elde ederek Kahramanmaraş’ın ve benzer şehirlerin geleceğine katkı sunmaktır.” diyen Asiliskender, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

MUSTAFA ER: “BİR ŞEHRİ YENİDEN İNŞA EDERKEN HAFIZAYI VE UMUDU DA KURMALIYIZ”

Kayseri Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Er, “Yeniden Gelişen Kahramanmaraş Konferansı”nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında Kayseri ile Kahramanmaraş arasında güçlü bir dayanışma bağı kurulduğunu ifade etti. Bu bağın sadece mesleki değil, aynı zamanda akademik ve idari düzeyde de geliştiğini vurgulayan Er, “Onların da bizimle aynı duyguları paylaştığına inanıyorum.” dedi.

Konferans kapsamında teknik pek çok konunun ele alınacağını hatırlatan Er, asıl vurgunun yapıların ötesinde, bir hafızayı, kimliği ve umudu yeniden inşa etmek olduğunu söyledi.

Akademi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından temsilcilerin katılımıyla Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınması ve daha dirençli bir yapıya kavuşması için çözüm önerilerinin geliştirileceğini belirten Er, “Bu süreçte yerel halkı kendi şehrine yabancılaştırmamak en önemli adımlardan biridir.” ifadesini kullandı.

Er, bir şehri yeniden inşa ederken kentin kimliğiyle birlikte, orada yaşayan insanların kendi anılarına dair izler görmesinin büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Defalarca Kahramanmaraş’a geldiğini belirten Mustafa Er, “Kapalı Çarşı’da gezen insanların aynı hissiyatla orada bulunmasını, Azer Mahallesi’nde yapılan bir akraba ziyaretinin aynı sıcaklıkla gerçekleşmesini, Bahtiyar Yokuşu’ndan geçen vatandaşın bu şehrin kendisine ait olduğu duygusuyla yaşamasını isterim.” dedi.

Konuşmasının en önemli vurgusunun da bu olduğunu belirten Er, hafızanın, kimliğin ve umudun yeniden inşa sürecinde merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

ZEYNEP ARAS'TAN DİKAT ÇEKEN SÖZLER

Konferansta söz alan Mimarlar Odası Genel Merkez Başkanı Zeynep Eres, 6 Şubat ve 20 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşları saygıyla andı. Eres, “Keşke burada hayatın doğal akışında bir araya gelebilseydik” diyerek konuşmasına başladı.

“MİMARLIK, BİR TOPLUM SAĞLIĞI MESELESİDİR”

Deprem gerçeğine rağmen mimarlığın bilim olarak görülmemesinin büyük bedeller doğurduğunu belirten Eres, “Plansız yapılaşma, denetimsizlik ve kat artışları nedeniyle çok ağır yıkımlar yaşandı. Oysa mimarlık yalnızca bina inşa etmek değildir. Toplumun sağlıklı, güvenli, mutlu ve huzurlu ortamlarda yaşamasını sağlamak temel amaçtır” ifadelerini kullandı.

“YEREL HALKIN KATILIMI GÖZ ARDI EDİLEMEZ”

Katılımcı planlamanın önemine değinen Eres, “Yeni yerleşimlerin mimar, plancı ya da kamu yöneticileri tarafından tek başına kurulması mümkün değildir. Toplumun ihtiyaçları gözetilmeli, herkesin fikrine yer verilmelidir” dedi. Konferansın açık bir platform olarak organize edilmesini değerli bulduğunu belirtti.

“YENİ BİR ÖYKÜ YAZMAK ZORUNDAYIZ”

Kayseri’de düzenlenen Mimarlık Festivali’ni hatırlatan Eres, “Orada ‘Yeni bir öykü yaratmak’ demiştik. Deprem bölgesi için yeni yaşam öyküleri yazmalıyız. Bu bizim mesleki sorumluluğumuzdur” dedi.

“KÜLTÜR VE HAFIZA GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

Mimarlığın aynı zamanda bir kültür ve hafıza meselesi olduğunu vurgulayan Eres, geçmişin izlerini taşıyan mekânların korunarak çağdaş bir geleceğe taşınması gerektiğini söyledi. “Mimarlık sadece yapılaşma değil, aynı zamanda geçmişle gelecek arasında köprü kurmaktır” dedi.

“BU KONFERANS ÇOK DEĞERLİ”

Konferansta bilim insanlarının, uzmanların ve Kahramanmaraş halkının bir araya gelmesini çok kıymetli bulduğunu belirten Eres, “Yeni Kahramanmaraş’ı birlikte şekillendirmeliyiz. Bu konferansı düzenleyen Kahramanmaraş ve Kayseri şubelerimize teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

BULUNTU: "KAHRAMANMARAŞ KENDİ DERSİNİ ÇOK AĞIR ÖDEDİ"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, şehirde düzenlenen kentsel dönüşüm konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Depremin ardından yaşanan kayıplara dikkat çeken Buluntu, mülkiyet sorunundan finansman eksikliğine kadar pek çok başlığı gündeme taşıdı.

6 Şubat depreminin Kahramanmaraş’a verdiği büyük zararı hatırlatan Mustafa Buluntu, “Asrın felaketini hep birlikte yaşadık. O gece sabah kalktığımızda, 13 bine yakın insanımızı kaybettiğimizi gördük. Bu şehirde herkesin tanıdığı, sevdiği birini toprağa verdiği bir felaket yaşandı” dedi.

EKONOMİK YIKIMIN BOYUTU: 1.200 İŞ YERİ YIKILDI

Depremin yalnızca can kayıplarına değil, ekonomik olarak da büyük zararlara neden olduğunu vurgulayan Buluntu, “Küçük sanayi sitesinde yer alan 2.500 iş yerinin yaklaşık 1.200’ü ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Altı organize sanayi bölgemizde ciddi yıkımlar meydana geldi. Ekonomik anlamda en fazla etkilenen şehirlerden biri olduk” ifadelerini kullandı.

"YENİ KAHRAMANMARAŞ İÇİN BÜTÜNCÜL PLANLAMA ŞART"

Şehirde yapılacak planlamaların sadece yapı odaklı değil, doğa, kültür ve şehir kimliğiyle birlikte ele alınması gerektiğine işaret eden Buluntu, sergide yer alan öğrenci projelerini de “başarılı” bulduğunu

dile getirdi. “Her şeyin başı planlama” diyen Buluntu, teknik personelin sorumluluğunun büyük olduğunu vurguladı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM SADECE KAMU KAYNAĞIYLA YÜRÜMEZ"

Kentsel dönüşümün artık Türkiye’nin ortak bir sorunu olduğunu söyleyen Buluntu, bu sürecin sadece kamu bütçesiyle yürütülemeyeceğini belirtti. “İmar Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Belediye Kanunu, Afet Kanunu... Bunların yanına mutlaka bir de finansman eklenmeli. Aksi halde proje başarılı olamaz” dedi.

"MÜLKİYET SORUNU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL"

Bugüne kadar yeterince tartışılmayan bir konuya daha dikkat çeken Buluntu, Kahramanmaraş merkezde yer alan 80 mahallenin en az 60’ında ciddi mülkiyet sorunları olduğunu söyledi. “El senediyle, muhtar senediyle alınmış mülklerin hukuki geçerliliği yok. Mülkiyet sorunu çözülmeden, hiçbir dönüşüm mümkün değil” diye konuştu.

"RANT TARTIŞMALARI İLE KAYIPLARIMIZI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Kentsel dönüşüm alanlarında ortaya çıkan rant tartışmalarına da değinen Buluntu, “Bir bölge kentsel dönüşüme açıldığında, hemen projeler değersizleştiriliyor. Oysa biz bu şehirde, bu zihniyetin neye mal olduğunu gördük. Kaybettiklerimizi geri getirme şansımız yok” dedi.

"TÜRKİYE DERSİNİ FELAKETSİZ ÖĞRENSİN"

Kahramanmaraş’ın bu süreçten ağır dersler çıkardığını belirten Buluntu, Türkiye’nin diğer şehirlerinin aynı acıları yaşamadan bu dersleri alması gerektiğini ifade etti. “Şehrimizin geleceğini şekillendirirken artık ne yapılması gerektiğini yaşayarak öğrendik” diyerek sözlerini noktaladı.

HANİFİ TOPTAŞ: "YENİ KAHRAMANMARAŞ, BETONLA DEĞİL MEDENİYETLE YÜKSELECEK"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş’ta düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan büyük yıkımın ardından şehirlerin yeniden inşasında yalnızca beton ve demir değil, eğitim, ekonomi ve kültürle birlikte bir medeniyetin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş’ta düzenlenen önemli konferansta yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023’te yaşanan ve “dünyanın en büyük felaketlerinden biri” olarak nitelediği depremin ardından şehirde topyekûn bir mücadele verildiğini söyledi.

Başkan Toptaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bakanlıklar, milletvekilleri, valilik ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, yerel yöneticiler olarak bu süreçte ciddi bir sorumluluk üstlendiklerini vurguladı.

"BİNALARIMIZ, 2500 YILDA BİR OLABİLECEK DEPREMLERE BİLE DAYANAMADI"

İnşaat mühendisi kimliğiyle depremde yaşanan yapısal yıkımlara teknik bir bakış sunan Başkan Toptaş, yapı tasarımlarının dört farklı deprem düzeyine göre gerçekleştirildiğini, konutların da 475 yılda bir meydana gelen depremlere göre planlandığını belirtti. Ancak yaşanan sarsıntının

büyüklüğüne dikkat çeken Toptaş, "Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bazı bölgelerde 2500 yılda bir görülmesi beklenen ivme değerlerinin dahi üzerine çıkıldı," dedi.

Bu tablo karşısında çok sayıda yıkımla yüzleşildiğini ifade eden Toptaş, “Bu deprem sonucunda planlamanın, projelendirmenin, ruhsatlandırmanın ve denetlemenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha görmüş olduk,” sözleriyle sürecin önemine dikkat çekti.

"YIKILAN YAPILARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU RUHSATLI VE 1999 ÖNCESİ YAPILARDI"

Başkan Toptaş, en dikkat çekici bulgulardan birinin, can kayıplarının çoğunlukla ruhsatlı binalarda meydana gelmesi olduğunu ifade etti. Bu yapıların büyük kısmının 1999 yılı öncesinde, özellikle 1980 ve 1990’lı yıllarda inşa edildiğini hatırlattı.

“Bu da bize gösteriyor ki, planlama sadece bir şehri depreme dirençli kılmakla kalmaz; aynı zamanda o şehrin medeniyetini de inşa eder,” diyen Toptaş, şehirlerin yalnızca betonarme yapılardan değil, eğitim, ekonomi ve kültürel zenginliklerle güç kazanabileceğini vurguladı.

MEHMET AKPINAR: "YENİ KAHRAMANMARAŞ, AHLAKLI VE PLANLI BİR ŞEHİR OLACAK"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yaptığı konuşmada, şehirde yaşanan büyük felaketin ardından, şehrin yeniden inşasında ahlaki değerlerin de ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.

Akpınar, Kahramanmaraş’ta yaşanan "asrın felaketi"nin ardından, şehrin yeniden ayağa kalkacağına inandığını belirterek, depremin ardından yapılan yanlışlara dikkat çekti.

Başkan Akpınar, “50 yıllık planları yapmadan yola çıktığımızda, önümüzde onarılmaz yaralar oluşmaktadır,” diyerek, planlamanın önemine değindi. Depremin ardından yaşanan yıkımla ilgili konuşan Akpınar, ruhsatlı binaların dahi büyük hasar gördüğünü, bazı binaların henüz 30 yıllık bile olmadan yıkıldığını ifade etti.

"MİMARIN EKSİKLİĞİ DEĞİL, AHLAKIN EKSİKLİĞİYDİ"

Başkan Akpınar, “Burada asıl sorun mimarın eksikliği değil; ahlakın eksikliğiydi,” diyerek, depremin sadece fiziksel yapıları değil, ahlaki değerleri de yerle bir ettiğini vurguladı. Akpınar, şehri yeniden inşa ederken, bu iki önemli kavramın, yani imar ve ahlakın birbirini tamamlayarak gelişmesi gerektiğini belirterek, “Bizler belediyeler olarak, mimarlarımız, mühendislerimiz ve teknik ekibimizle birlikte bu şehri yeniden ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz” dedi.

FIRAT GÖRGEL: "KAHRAMANMARAŞ, YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GİRİYOR"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Yeniden Gelişen Kahramanmaraş Konferansı"nda yaptığı konuşmada, şehrin yeniden yapılanma sürecinde sadece fiziksel değil, sosyal ve kültürel bir dönüşümün de önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın 6 Şubat 2023’teki büyük depreminin ardından büyük bir koordinasyonla yeniden ayağa kalkma iradesi gösterdiğini belirterek, “Şehrimizi, deprem gününden bugüne çok daha gelişmiş, konforlu ve sağlıklı bir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz.” dedi.

"YENİDEN YAPILANMA, MEDENİYETİN YENİDEN İNŞASI"

Konferansın ana teması olan “Afet Sonrası Kent Planlaması ve Yeniden İnşa Süreçleri”nin sadece şehircilik değil, bir medeniyet anlayışının yeniden inşası olduğunu ifade eden Başkan Görgel, “Nasıl bir şehirde yaşayacağımız, nasıl bir toplum olacağımızı belirleyecektir.” dedi.

Kahramanmaraş’ın sadece fiziksel değil, sosyal ve kültürel olarak da yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini belirten Görgel, belediye olarak şehir fikri inşa etmek ve kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını kaydetti.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ MÜKERREM ÜNLÜER: "BİLİMSEL YAKLAŞIMLA YENİDEN İNŞA SÜRECİ"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinin ardından şehircilik, mimarlık ve mühendislik disiplinlerinin öncülüğünde başlatılan yeniden inşa sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu

Ünlüer, Kahramanmaraş’ın, asrın felaketi olarak tanımlanan depremin merkez üssü olmasına rağmen her zaman olduğu gibi yeniden ayağa kalkma iradesini gösterdiğini belirtti. "Bu süreçte bilimsel temellere dayalı, sürdürülebilir ve dirençli çözümler üretmek adına dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlarla bir aradayız." dedi.

Vali Ünlüer, deprem sonrası yapılan teknik çalışmalar ve yeni kentleşme stratejilerinin tartışılmasının ilham verici olduğunu ifade ederek, "Bu konferans, yalnızca bilimsel bir paylaşım platformu değil, aynı zamanda birlik ve dayanışma ruhunun yeniden inşa edildiği bir buluşmadır" diyerek sözlerini noktaladı.

VAHİT KİRİŞÇİ: "ŞEHİRDE BÜYÜK BİR DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR"

Kahramanmaraş Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, depremin ardından şehre yapılan yatırımlar ve dönüşüm süreçlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kirişçi, 25 yıllık siyasi tecrübesini aktararak, “Bugün yaşadıklarımız, geçmişten gelen bir birikimin ve tecrübenin sonucudur. Bir kent kültürü varken, kırsal kültürün yok sayılması, gecekondulara yol açtı,” dedi. Kirişçi, deprem öncesi etkin bilimsel çalışmalara daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti.

"KAHRAMANMARAŞ'TA BÜYÜK BİR MESAFE KAT EDİLDİ"

Kirişçi, Kahramanmaraş’ta hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade ederek, “Kahramanmaraş, diğer illerle kıyaslandığında önemli bir mesafe kat etti. Bu süreçte bu tür toplantıların daha fazla katkısı olabilirdi.” dedi. 2024 yılı itibarıyla 201 bin bağımsız bölümün teslim edildiğini, Kahramanmaraş’ın ise 35 bin 188 bağımsız bölümle ikinci sırada yer aldığını söyledi.

"HEDEF, 105 MİLYAR DOLAR"

Kirişçi, deprem sonrası yapılan harcamalarla ilgili, “Şu ana kadar harcanan miktar 75 milyar doları geçti. 2024 yılı sonunda harcanan toplam tutar 584 milyar lira olacak. 2025 yılı bütçesinde de 15 milyar dolar daha eklenerek toplamda 90 milyar dolara ulaşılacak.” ifadelerini kullandı.

"NÜFUSTA ARTIŞ GÖRÜLDÜ"

Kahramanmaraş’ın deprem öncesi nüfusunun 1.177.000 olduğunu, deprem sonrası ise nüfusun 1.116.000’e düştüğünü belirten Kirişçi, 2024 yılı sonu itibarıyla şehir nüfusunun 1.134.000’e çıkarak 18.000 kişilik bir artış yaşandığını duyurdu.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız ile ilçe belediye başkanları ve ilgililer katıldı.

Bu önemli buluşma, iki gün boyunca devam edecek ve her gün çeşitli oturumlar ve panellerle Kahramanmaraş’ın yeniden inşası, şehircilik ve afet sonrası yapılanma konularında derinlemesine tartışmalar yapılacak.