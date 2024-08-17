İzmir’in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını, hızla yerleşim yerlerine sıçradı. Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bir binaya ulaşan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için verdiği mücadele anbean kameralar tarafından kaydedildi. Yoğun çabalar sonucu yangının daha fazla yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin aralıksız çalışmalarıyla söndürülmeye çalışılıyor. Samsun’dan iki itfaiye ekibi, Bolu’daki yangına destek vermek amacıyla yola çıkarken, ekipler "itfaiyeci duası" ile uğurlandı.

Antalya’da bir kağıt fabrikasında çıkan yangın ise büyük bir tehlike atlatılarak kontrol altına alındı. Mersin’de otluk alanda başlayan yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.